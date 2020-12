IL PROVVEDIMENTO

BELLUNO Vaia, prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi, mentre la contabilità speciale e la relativa rendicontazione dei lavori è prorogata al 31 dicembre 2024. Lo annuncia Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento; la proroga consentirà di proseguire i lavori allungando i tempi del programma anche in conseguenza di un anno particolarmente difficile a causa dell'emergenza Coronavirus. Dal Governo era stato messo a disposizione quasi 1 miliardo di euro in tre anni per riparare i danni provocati da Vaia, e lo Stato è intervenuto dando la possibilità al commissario di avviare i cantieri. «Il ricordo di quei giorni è vivo e rimarrà indelebile per le nostre comunità -ha detto D'Incà- anche in occasione di quell'evento è emersa la forte unione e lo spirito di collaborazione dei veneti che, ancora una volta, si sono rimboccati le maniche fin dalle prime ore per affrontare l'emergenza. Ora, grazie alla proroga, si darà continuità al percorso iniziato».

Il ministro ricorda che «il Governo mantiene il proprio impegno per la messa in sicurezza del territorio e investirà con decisione per la lotta al cambiamento climatico che, nel corso del tempo, ha provocato fenomeni devastanti per il Paese come accaduto in Veneto e nel bellunese con la tempesta Vaia. Un investimento fondamentale su cui lavoreremo grazie anche alle risorse derivanti dal Recovery Fund». Soddisfatto anche il parlamentare del Pd Roger De Menech: «Sarebbe stato impensabile concludere i lavori e la contabilità nei tempi stabiliti due anni fa. Lo abbiamo segnalato al governo chiedendo una proroga soprattutto per consentire all'ente attuatore, la Regione Veneto, di avere i tempi tecnici per portare a termine le opere di ripristino nel modo migliore».

