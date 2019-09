Vaia, impegnato già il 98 per cento dei fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RAPPORTOUDINE A neppure un anno dagli effetti del ciclone Vaia, che a fine ottobre 2018 devastò i boschi e molte infrastrutture in particolare nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia, per pulizia dei boschi e ricostruzione «siamo tra le prime regioni d'Italia, con obiettivi raggiunti quasi nella totalità: abbiamo impegnato 156 milioni su 160 milioni di finanziamenti, con una percentuale quindi del 97,65 per cento». È la sintesi che ha fatto ieri il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, illustrando assieme al commissario per...