CHIOGGIA

Una mamma farebbe qualunque cosa per un figlio, si dice. E, probabilmente, questo vale anche per la madre del 60enne chioggiotto che, nei giorni scorsi, era stato controllato dalla polizia locale. A giustificazione dei suoi spostamenti in città, aveva esibito un'autocertificazione in cui sosteneva che si stava recando a fornire assistenza all'anziana madre. É facile immaginare che, a una eventuale verifica della circostanza da parte degli agenti, la donna avrebbe risposto che era vero, anche se il figlio, quel giorno, proprio non l'avesse visto, pur di salvarlo da una multa di alcune centinaia di euro. E, invece, la poverina non ha potuto farlo perché gli accertamenti eseguiti d'ufficio sulle autocertificazioni dei cittadini controllati, hanno appurato che la donna era morta un mese prima che il figlio venisse controllato. E quest'ultimo, oltre a dover pagare la sanzione che in quel momento si era risparmiato in base alla fiducia accordata alle sue dichiarazioni, dovrà rispondere anche di un'accusa di falso sporta nei suoi confronti alla Procura delle Repubblica.

Una vicenda dal sapore un po' amaro, visto il cinismo dimostrato dal figlio, ma che potrà essere di monito anche alle persone che, nell'ultimo weekend fossero ricorse a simili espedienti per passeggiare lontano dalle proprie abitazioni senza fondati motivi. Il caso del sessantenne rappresenta, poi, una sorta di evoluzione nel campionario delle scuse per le uscite irregolari. Finora, infatti, i contravventori erano ricorsi a giustificazioni di tipo nostalgico («volevo vedere il mare» aveva detto un moglianese in trasferta a Sottomarina) o filosofico («ci sono cose più importanti nella vita» aveva sentenziato un chioggiotto) o con un minimo di somiglianza alle attività consentite («stavo andando a prendere un caffè al distributore automatico», visto che nell'ambito alimentare sono permesse produzione e vendita), ma la contraffazione delle autocertificazioni non si era ancora vista.

A tutti i cittadini, quindi, il comando della polizia locale ricorda che saranno effettuate le dovute verifiche sulle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione e, nel caso risultino false, scatteranno sanzioni e denunce. Gli ultimi dati aggiornati dicono che la sola polizia locale ha sorpreso, tra sabato e domenica a Chioggia, altri sette individui che si muovevano senza averne realmente motivo o che lo facevano senza indossare la prescritta mascherina e li ha sanzionati, portando a un totale di 50 il numero dei verbali (su quasi 2500 controlli) emessi per queste violazioni, nei confronti di privati cittadini e aziende.

Diego Degan

