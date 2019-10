Vadalà, il Vitello che faceva affari con la ndrangheta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COCAINA EXPRESSMESTRE Cocaina express dal Sudamerica a Venezia con la ndrangheta, ovvero operazione Picciotteria. Si tratta delle pene più alte mai inflitte in Veneto per traffico di droga. Certo siamo al primo grado, ma la sentenza di colpevolezza pronunciata l'altro ieri con rito abbreviato, per un totale di 170 anni di carcere, rappresenta per ora un punto fermo: contestata l'associazione a delinquere e in alcuni casi alche l'aggravante mafiosa. Fra i nomi di spicco dell'inchiesta condotta dal Gico di Venezia e coordinata dalla pm Paola...