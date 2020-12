IL V-DAY DELL'ULSS 3

VENEZIA Dodici minuti dopo mezzogiorno: è a quell'ora che, nella sala blu della grande hall insolitamente deserta dell'ospedale dell'Angelo, l'infermiera del Servizio d'Igiene e Sanità pubblica, Alessandra Marton, ha somministrato ieri il primo vaccino anti Covid, della Pfizer/Biontech, sul braccio sinistro di Fabio Presotto, primario di Medicina e a capo dell'Area multidisciplinare che cura i pazienti contagiati e ricoverati nel nosocomio mestrino. In quegli stessi minuti, in contemporanea con le altre aziende sanitarie del Veneto, l'inoculazione è avvenuta anche per i primari del Pronto soccorso del Civile a Venezia e Dolo, Michele Alzetta e Andrea Pellegrini, e per il primario di Rianimazione di Chioggia, Massimo Tedesco. Nell'arco della giornata, battezzata Vaccine Day in tutto il mondo, negli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima sono stati vaccinati in 110 tra operatori ospedalieri, della sanità territoriale, medici di medicina generale, pediatri, guardie mediche, delle Unità speciali anti Covid (Usca) e coordinatori delle case di riposo. Per ciascun vaccinato è previsto il richiamo dopo 21 giorni.

IL PIANO

D'ora in avanti ogni settimana arriveranno 4.410 dosi, custodite con le più alte misure di sicurezza all'Angelo, per continuare le somministrazioni, dando precedenza agli operatori sanitari di ogni struttura e agli anziani ospiti delle Rsa. Entro un mese, ne saranno effettuate precisamente 21.097. La fase due comincerà subito dopo e riguarderà dapprima i lavoratori di pubblico servizio, poi la cittadinanza comune. Si partirà dagli ottantenni in su e quindi dai sessantenni in su, per proseguire poi con tutte le altre età nei mesi a venire, considerando le categorie a rischio e gli interventi da fare a domicilio. La popolazione sarà convocata con una lettera dal Servizio d'Igiene e Sanità pubblica e si vaccinerà, con personale dedicato, in appositi Centri di vaccinazione che potranno essere organizzati anche in modalità Drive Through, cioè restando a bordo della propria auto così come sta già avvenendo per l'esecuzione dei tamponi. Le sedi sono indicate nel Piano vaccinale che oggi l'azienda sanitaria presenta all'Unità di crisi regionale, ma non dovrebbero differire di molto dai posti già utilizzati per l'attività di screening.

LE CONSIDERAZIONI

«E' un momento storico, si apre una fase nuova della lunga sfida del contrasto al virus ha affermato il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben dopo che la puntura sul braccio di Presotto è stata accompagnata da un fragoroso applauso Abbiamo un'arma nuova, che impiegheremo con un altro gigantesco sforzo da parte di tutte le componenti del sistema sanitario, pronte ad affrontare anche questa vasta campagna per la salute dei cittadini e alle quali va il nostro ringraziamento». Dal Ben ha spiegato che «com'è noto il vaccino è volontario, non obbligatorio, ma è caldamente consigliato. Di fronte all'emergenza pandemica il sistema sanitario veneto si sta dimostrando forte, radicato, efficace. Il vaccino è motivo di soddisfazione e di speranza per dare luce alla nostra comunità, m a non è un libera tutti, perché da solo non basta».

LA DISTRIBUZIONE

Le prime dosi sono giunte ieri da Padova attorno alle 10.30, scortate dalla Polizia. Oltre a quelle in uso all'Angelo, sorvegliate dai Carabinieri del Nas, il furgone ha continuato il suo viaggio per gli ospedali dell'Ulss 4 del Veneto orientale, mentre la quota parte destinata al Civile di Venezia è stata trasportata con un'idroambulanza del Suem, sempre con l'assistenza delle forze dell'ordine. L'altro furgone ha raggiunto Dolo e Chioggia. Attorno a mezzogiorno, appunto, le prime somministrazioni. «A un quarto d'ora dall'inoculazione si fa una prima valutazione clinica ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Luca Sbrogiò Gli effetti collaterali possono essere un po' di febbre, un po' di dolore o arrossamento al braccio. Al momento il vaccino è testato per soggetti sopra i16 anni e secondo i dati delle comunità scientifica internazionale attualmente a disposizione è efficace anche contro le varianti del Covid. Nei prossimi mesi, quando avremo altri risultati, potremmo dire ancora di più. L'obiettivo, anche nella nostra azienda sanitaria, è di arrivare a vaccinare l'80-90% delle persone. Il vaccino è volontario, ma abbiamo bisogno di avere grandi numeri nella popolazione per poterci proteggere».

Alvise Sperandio

