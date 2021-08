Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOBELLUNO Dieci sanitari no-vax verso la sospensione. Ci siamo. Anche a Belluno troverà applicazione il decreto 44 del primo aprile (poi trasformato in legge) che all'articolo 4 definisce la vaccinazione, per coloro che lavorano in ambito sanitario, «requisito essenziale per l'esercizio della professione». Chi rifiuta il vaccino anti-covid deve essere spostato di mansione oppure sospeso. Dopo mesi di trattative, con l'obiettivo di...