PORDENONE Era stata istituita esattamente un anno fa per gestire le emergenze aziendali causate dal rallentamento delle forniture che - già da metà febbraio del 2020 - arrivavano dalla Cina in quel momento nel pieno della pandemia. Inizialmente la task-force di un gruppo di esperti messa in piedi da Confindustria Alto Adriatico aveva proprio l'obiettivo di assistere le imprese del territorio che avevano rapporti commerciali con il gigante asiatico. L'emergenza coronavirus in Italia ancora non era scoppiata. Ma di lì a due, tre settimane i primi casi arrivarono e con marzo ci si avvierà al lockdown. Momento in cui la task-force creata da Confindustria si trasforma, in tempi velocissimi, in una sorta di tavolo di lavoro permanente con tutte le altre categorie e con le organizzazioni sindacali del territorio. Tavolo che, durante tutto il periodo dell'emergenza più difficile avrà un continuo confronto con le istituzioni, in particolare con la Prefettura. E oggi, un anno dopo, quel modello - seppure rivisto in alcuni aspetti in alcuni dei componenti - è pronto per essere utilizzato sul fronte dei vaccini nelle fabbrica: Confindustria, organizzazioni sindacali, la cooperativa di medici che ha operato in questi mesi, la Croce Rossa hanno già approntato un piano logistico per poter vaccinare i lavoratori nelle fabbriche non appena ci saranno le disposizioni regionali e non appena ci saranno le fiale. «Nelle fabbriche il tracciamento non è mai venuto meno», afferma Confindusria.

«Quell'esperienza - ricorda oggi il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti - ci è servita ed è servita a tenere insieme il tessuto produttivo del territorio che durante il lockdown rischiava di subire fortissimi contraccolpi. Attraverso una forte collaborazione con il sindacato e con le istituzioni si è gestita in maniera oculata e intelligente la questione legata alle limitazioni produttive e ai famosi codici Ateco che distinguevano chi era ritenuto essenziale e chi no. Ebbene, grazie a quell'esperienza virtuosa - aggiunge il presidente degli industriali - si riuscì a mantenere aperto quasi il 70 per cento del sistema manifatturiero territoriale». Un sistema che, seppure in maniera ridotta, ha continuato a essere operativo in un contesto che non era affatto facile. «Quell'operazione poi consentì - aggiunge Agrusti - alla fine del lockdown, cioé nel mese di maggio, di ripartire già con una rincorsa e non da zero. Cosa che poi, soprattutto nelle filiere produttive dell'arredo e della casa in genere, ci permise di assistere a un rilancio delle produzioni anche legate all'export. Situazione favorevole che continua ancora oggi, ma che non ci sarebbe se alla base non ci fossero state quelle strategie decise sempre con in coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni».

Oggi, però uno dei temi è quello della possibile fine del blocco dei licenziamenti a fine marzo. «Non mi pare - afferma Agrusti - una questione così impellente. Nel manifatturiero, piuttosto, il problema è quello di trovare manodopera sempre più qualificata. Sui licenziamenti, non vedo questa urgenza. Ci sono gli ammortizzatori sociali, come la cassa Covid e la cassa in deroga, che le imprese pagano e che aiutano a gestire eventuali situazioni di possibili esuberi. Non credo che rimuovere il blocco sia tra le priorità del Paese in questo momento in cui le ferite sono ancora aperte».

