VENEZIA La prima a partire, questa mattina, sarà la residenza per anziani Centro Nazaret di Mestre. Inizia da qui, con alcuni operatori della casa di riposo, la campagna vaccinale negli ospizi dell'Ulss 3: le altre residenze arriveranno in seguito, ma a stretto giro. Il modus operandi è lo stesso degli ospedali e quindi si partirà (sempre in forma volontaria) con gli operatori sanitari e poi la vaccinazione - una volta ottenuto il consenso informato dagli ospiti o delle persone che ne esercitano la tutela - proseguirà con gli anziani residenti in struttura. A inoculare il siero anti-coronavirus saranno gli operatori di ogni singola struttura, con la supervisione del medico coordinatore della struttura stessa e con il supporto e il monitoraggio dell'Azienda sanitaria.

Intanto nella mattinata di ieri sono stati consegnati all'ospedale dell'Angelo le 7.020 dosi di vaccino anti Covid-19 destinate all'Ulss 3 Serenissima e all'Ulss 4 del Veneto Orientale. La farmacia dell'ospedale ha preso in affidamento le 5.292 dosi destinate agli ospedali e ai punti vaccinali dell'Ulss 3 Serenissima e anche il quantitativo rimanente di 1.728 dosi destinate all'attività vaccinale nel'Ulss 4 del Veneto Orientale, che nel pomeriggio di ieri ha a sua volta preso in consegna il numero di dosi stabilito per il proprio territorio di competenza. Dosi che, nei numeri, sono aggiornati alla nuova indicazione dei produttori e della Regione Veneto che ha stabilito di ricavare da ogni flacone non più 5 dosi ma 6.

Per quanto riguarda la distribuzione, utilizzando la propria rete logistica, l'Azienda sanitaria veneziana ha avviato quindi i quantitativi necessari per questi primi giorni agli ospedali di Venezia, di Chioggia e di Dolo, sedi vaccinali già utilizzate durante il Vaccine day di domenica scorsa, quando nel Veneziano, come in tutta Italia, sono andate in scena le prime iniezioni. Con l'arrivo, ieri, delle dosi stabilite per questa settimana, è ripresa l'inoculazione del siero Pfizer già nel primo pomeriggio, facendo di fatto entrare nel vivo la campagna vaccinale che nei prossimi giorni continuerà con la vaccinazione degli operatori sanitari degli ospedali e del territorio e con l'avvio della vaccinazione degli operatori e degli ospiti delle le case di riposo dell'area dell'Ulss 3, primi tra i soggetti fragili a cui viene destinato il vaccino.

Negli ospedali scelti per mandare avanti la vaccinazione sono stati organizzati i relativi punti vaccinali a cui confluiscono gli operatori sanitari secondo il programma stabilito. E come da programma, nelle prossime settimane i vaccinati riceveranno la seconda iniezione, perché così è la procedura.

