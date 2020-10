IL PIANO SANITARIO

TREVISO Parte ufficialmente oggi la maxi campagna contro l'influenza stagionale. La prima in epoca Covid. L'Usl ha acquistato 210mila dosi di vaccino. Il 50% in più rispetto all'anno scorso. L'obiettivo è vaccinare quante più persone possibile, a cominciare da chi rientra nelle categorie a rischio, per ridurre il numero di influenze, che danno sintomi sovrapponibili a quelli dell'infezione da coronavirus. Inizieranno i medici di famiglia (alcuni hanno già anticipato). Entro fine mese vaccineranno gli over 65 e le persone con patologie a rischio con meno di 60 anni. I dottori convocheranno progressivamente gli assistiti nei propri studi o in strutture esterne, rigorosamente su appuntamento. I Comuni, le parrocchie e le associazioni hanno messo a disposizione 65 sedi. Oltre agli ambulatori tradizionali, nel distretto di Treviso da domani si inizierà a eseguire le vaccinazioni contro l'influenza nella tensostruttura della parrocchia di Santa Maria del Rovere a Treviso. Dal 24 ottobre si farà lo stesso nella struttura della parrocchia di Sant'Angelo. A breve verrà definita una sede esterna anche per il quartiere di Sant'Antonino.

IN PROVINCIA

Dal 17 ottobre a San Biagio verrà usato il palazzetto dello sport di Olmi. A Casier e Dosson si apriranno le palestre: dal 17 ottobre quella di Casier e dal 16 ottobre quella di Dosson. A Mogliano si vaccinerà nella sede del distretto sanitario a partire dal 24 ottobre. A Casale si è già partiti sabato all'interno della palestra delle scuole medie Gramsci. Si continuerà il 17 ottobre. Lo stesso giorno si inizierà a vaccinare nel distretto sanitario di Preganziol. Di seguito, si userà anche la scuola elementare Giovanni XXIII. Da domani a Quinto verrà aperta l'ex scuola Pio X. Nella stessa giornata a Istrana si comincerà a vaccinare a Ca' Celsi. A Ponzano si parte oggi nei gazebo allestiti davanti agli ambulatori dell'ex Utap. A Villorba si partirà il 14 ottobre nella palestra di Fontane. A Spresiano l'inizio è fissato per il 20 ottobre nella sala della biblioteca comunale. Dal 24 ottobre a Carbonera si userà anche la sala comunale Aldo Moro. Sabato sono iniziate le operazioni nella palestra comunale di Maserada. E si continuerà il 17 ottobre. Lo stesso giorno si vaccinerà nella palestra comunale di Fontanelle e nel centro polivalente di Mansuè. A Salgareda dal 17 ottobre si userà anche il giardino e il parcheggio della sede della medicina di gruppo. A Motta di Livenza si partirà domani nel distretto sanitario. Dopo la giornata di sabato, a Cessalto si replicherà il 17 ottobre nella palestra delle scuole. A Chiarano si parte domani nell'auditorium di via Roma. Mentre a Meduna si comincia oggi nella palestra comunale con ingresso in viale Europa Unita.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Nel distretto di Asolo la maggior parte dei medici di famiglia ha scelto di continuare a vaccinare contro l'influenza nei propri ambulatori. Il discorso vale per i comuni di Asolo, Castelcucco, Castello di Godego, Cavaso, Cornuda, Crocetta, Fonte, Giavera, Loria, Maser, Monfumo, Nervesa, Pederobba, Riese, San Zenone, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago. Con alcune eccezioni: da oggi a Castelfranco verrà usata la sala don Bordignon di via Bassano. A Montebelluna si comincerà il 14 ottobre nella sede del centro civico Il postale di Busta. A Resana verrà usata anche la sala parrocchiale Santi Vittore e Corona di Castelminio. A Vedelago si partirà dal 14 ottobre nella sala riunioni del distretto. Nel distretto di Pieve di Soligo, infine, la situazione è diversificata. Il 29 ottobre si vaccinerà anche nella sala consiliare di Miane. A Follina dal 20 ottobre si userà il municipio. A Cordignano si parte il 15 ottobre nella Casa degli Alpini. A Vittorio Veneto la campagna è iniziata sabato nella palestra Pontavai. Si replicherà il 17 ottobre. A San Vendemiano dal 15 ottobre si farà riferimento alla sala Alpini. A Codognè dal 19 ottobre verranno usati gli impianti sportivi. A Gaiarine la palestra comunale, sempre dal 19 ottobre. A San Fior la sala polifunzionale del Comune a partire da domani. La sala Fiera di Godega di Sant'Urbano verrà aperta dal 16 ottobre. A Orsago, infine, da domani si partirà nella sala polifunzionale del Comune. Sempre entro la fine di ottobre verranno vaccinati anche gli ospiti delle case di riposo e dei centri residenziali per disabili. Qui procederanno le stesse strutture. Così come procederanno autonomamente i servizi e i reparti dell'Usl e le strutture sanitarie convenzionate per quanto riguarda il proprio personale.

IN NOVEMBRE

In novembre, poi, toccherà alle persone tra i 60 e i 64 anni. Saranno convocate in 8 sedi distribuite nel territorio provinciale nei giorni di sabato 7, 14 e 21 novembre, specificano dall'Usl. Le strutture saranno queste: Sant'Artemio a Treviso, Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese; Palacicogna a Ponzano; palazzetto De Vidi a San Biagio; ex Foro Boario a Oderzo; ex biblioteca a Susegana; palestra Pontavai a Vittorio Veneto. Le porte saranno aperte anche per le persone impegnate nelle associazioni di volontariato: Senza appuntamento ma con l'esibizione di documentazione che certifichi l'appartenenza a un'associazione di volontariato. I bambini tra i 6 mesi e i 6 anni o con più di 6 anni affetti da gravi patologie, infine, saranno convocati dai loro stessi pediatri. Le persone impegnate in attività come scuole e amministrazioni pubbliche, così come le forze dell'ordine, faranno invece riferimento alle sedi vaccinali del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl.

Mauro Favaro

