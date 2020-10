VACCINI

SAN DONÀ «Pediatri e medici di famiglia facciano i test rapidi in ambulatorio». A lanciare l'appello è il direttore generale dell'Ulss 4 Carlo Bramezza che ieri mattina ha fatto il punto della situazione sull'emergenza sanitaria e sulle vaccinazioni antinfluenzali. Bramezza chiede «maggiore collaborazione a pediatri e medici di famiglia nel fare i tamponi nei propri ambulatori, per meglio soddisfare le esigenze delle famiglie dei lavoratori, in particolare delle mamme che, recandosi dal proprio pediatra, possono evitare di rivolgersi agli ambulatori dell'Ulss». Finora ha aderito il 9% dei medici di medicina generale, in totale 13 su 142 nel Veneto orientale, e un solo pediatra su 22 professionisti ha accettato di fare i tamponi. «Speriamo il numero possa aumentare continua Bramezza siamo pronti a consegnare i tamponi rapidi, la scarsa adesione è dovuta a motivi di carattere sindacale, per lo più nell'ambito nazionale».

CONTAGI

«I contagi sono in aumento come il trend nazionale ha spiegato Bramezza - ma il carico di virus si è alleggerito. In terapia intensiva c'è una sola persona all'ospedale di San Donà in un'area dedicata. Al Covid hospital di Jesolo sono 18 i ricoverati nel reparto di malattie infettive, la maggioranza residenti nella nostra Ulss, alcuni provenienti dai territori vicini. Tra le novità altri posti letto sono stati resi disponibili dalla residenza per anziani Stella Marina di Jesolo, in una sezione apposita, per pazienti dimessi ma che necessitano ancora di cure prima del rientro a casa. Domenica scorsa sono stati sottoposti a tampone tutti i 274 ricoverati negli ospedali di San Donà e Portogruaro: non è emerso alcun contagio». Lorenzo Bulegato, direttore del servizio igiene, ha illustrato la situazione dei contagi: dal 1 settembre al 10 ottobre ci sono stati 203 nuovi casi positivi con una media passata da 3 casi giornalieri a 8 casi giornalieri nell'ultima settimana. Le persone attualmente in isolamento sono 224 di cui 75 infetti, 147 contatti diretti e 2 positivi di rientro da paesi esteri. L'età media dei contagiati è di 41 anni.

CASE DI RIPOSO E SCUOLE

I tamponi consentono di aprire le porte delle case di riposo ai familiari degli ospiti. Da ieri nelle case di riposo di San Donà, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro i visitatori sono sottoposti a tampone rapido prima di far visita al familiare. La modalità nei prossimi giorni sarà operativa anche nelle altre strutture del territorio. Con verifiche e controlli, a 360 gradi sulla gestione, che sono stati intensificati. Ad oggi nessun ospite risulta contagiato. Si registra, invece, un contagio in una struttura diurna per disabili di Jesolo, tutti gli altri ospiti sono negativi.

Aumento dei contagiati all'istituto Scarpa-Mattei di San Donà che riguarda 12 studenti infettati durante una festa privata, oltre ad un insegnante. L'intera classe è in quarantena mentre gli altri alunni continuano l'attività scolastica. Prosegue anche l'intervento del dipartimento di prevenzione. Il contagio ha riguardato il personale di un pub a Jesolo, per cui si stanno rintracciando la clientela per sottoporla a tampone.

VACCINAZIONE

Avviata ieri la campagna di vaccinazione antinfluenzale. L'età delle persone per le quali è gratuita è dai 60 anni. Diversi medici di famiglia hanno ricevuto i vaccini (la distribuzione sarà completata entro mercoledì). I Comuni hanno messo a disposizione spazi come i palazzetti dello sport: oggi un medico di base effettua le vaccinazioni al Palainvent di Jesolo.

Davide De Bortoli

