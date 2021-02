LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Sta arrivando a dama il richiamo vaccinale per medici, infermieri, operatori socio sanitari, anziani degli ospedali e delle case di riposo che hanno preso parte alla prima campagna vaccinale, partita un mese fa a spron battuto e di colpo rallentata - a metà gennaio - dalla mancanza di dosi promesse, ma poi spedite a metà, da Pfizer. Poi toccherà ai medici non convezionati e, da qui, ai lavori a contato con le persone e si proseguirà con la società. Per colpa di quello stop, il Veneziano è indietro di circa 3.500 dosi rispetto alla fornitura che avrebbe dovuto avere a questo punto. Così, la vaccinazione dei medici non convenzionati con il pubblico, invece che iniziare il 15 e il 16 gennaio, partirà la prossima settimana.

ANZIANI AL VIA IL 15 FEBBRAIO

Tutto è pronto per il vaccino anti-Covid agli ottantenni dell'Ulss 3. Si parte lunedì 15 febbraio nelle undici sedi vaccinali individuate in questa prima fase: tutti i circa 6.300 ottantenni dell'Ulss Serenissima nati nel 1941 verranno convocati con una lettera inviata a casa e, afferma l'azienda sanitaria, «0gni anziano assumerà la prima dose entro febbraio».

«Convocazione, luoghi, orari, appuntamenti: tutto è stato organizzato nel dettaglio - spiega il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Abbiamo scelto di andare a fare il vaccino nei territori per essere il più vicino possibile ai nostri anziani, individuando undici sedi comode e agevoli, parte delle quali messe a disposizione dalle nostre amministrazioni comunali. Abbiamo già coordinato la presenza delle squadre vaccinali, a partire da un calendario che associa ad ogni nominativo un orario». Le lettere sono composte da una prima parte che contiene la convocazione e una seconda in cui viene invece spiegata la modalità con cui ci si prepara alla somministrazione del vaccino.

LE UNDICI SEDI

Queste le sedi scelte da Ulss e Comuni: per Santa Maria di Sala a villa Farsetti; per Chioggia al punto prelievi dell'ospedale; per gli utenti di Mestre al punto prelievi di Favaro. Gli anziani di Noale verranno vaccinati all'ospedale cittadino; quelli di Marcon al palazzetto dello sportì. Gli ottantenni veneziani al punto prelievi del Civile; i classe 41 di Dolo saranno vaccinati al palazzetto dello sport della città, così come quelli di Mirano e Camponogara. Gli anziani di Cavarzere e del Lido saranno vaccinati rispettivamente nella Cittadella sanitaria e al Padiglione Rossi.

