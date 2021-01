LA CAMPAGNA

PORDENONE Oggi si riparte, le squadre di vaccinatori si rimettono in moto in tutta la regione dopo la sosta di Capodanno. Ma intanto, anche fermando le attività per 24 ore (altre Regioni non l'hanno fatto), il Friuli Venezia Giulia ha conquistato un primato nazionale: è il territorio che rispetto alle dosi consegnate dalla Pfizer ha vaccinato di più. Infatti, se il Lazio svetta per i numeri assoluti (7.137 dosi inoculate), il Fvg primeggia in termini percentuali: da Trieste a Pordenone sono arrivate sino ad oggi 11.965 dosi e sono state effettuate 1.948 punture. La quota è del 16,3 per cento, cioè la più alta d'Italia. Il Fvg è tallonato dall'Alto Adige, che si attesta a una quota del 16,2 per cento. Seguono Lazio (15,6) e Umbria (13,6). Il Veneto non supera quota 11 per cento.

TABELLA DI MARCIA

Oggi, quindi, si riparte. La linea seguita dal team dedicato ai vaccini esclude per ora la possibilità di proseguire la campagna di immunizzazione anche nei giorni festivi. «Non è un problema di personale - ha spiegato Michele Chittaro, coordinatore regionale e direttore sanitario dell'ospedale di Pordenone -, abbiamo semplicemente capito che ce la faremo comunque anche senza costringere i vaccinatori a dei turni festivi». Quindi domani ci si fermerà di nuovo, per poi ripartire lunedì e subire un nuovo stop di un giorno all'Epifania. In provincia, cioè nel padiglione H dell'ospedale di Pordenone, in 48 ore sono state somministrate 415 dosi di vaccino al personale sanitario. In regione è netta la prevalenza degli operatori prettamente sanitari: quelli vaccinati sono già 1.822, mentre sono 126 i membri del personale non sanitario.

NELLE RSA

In Friuli Venezia Giulia c'è una casella rimasta a quota zero: è quella che riguarda i vaccini attualmente somministrati agli ospiti delle case di riposo e delle Rsa. Si tratta delle persone più fragili e più a rischio, ma non si è ancora partiti, mentre in altre regioni - seppur con numeri al momento estremamente limitati - l'operazione è scattata. In Fvg lo farà nella prima decade di gennaio e in questo senso ieri è arrivata una svolta decisiva sul fronte dei consensi alla vaccinazione da ottenere dagli ospiti anziani senza un amministratore di sostegno e senza la capacità di decidere per loro stessi. Il Tribunale di Pordenone, infatti, ha stabilito una procedura celere per organizzare i ricorsi all'amministratore provvisorio da parte delle singole strutture. È stato predisposto un servizio ad hoc, attivo dal lunedì al venerdì. I ricorsi dovranno essere singoli (ospite per ospite), ma le varie residenze potranno raccoglierli e successivamente presentarli in un solo faldone al Tribunale. È garantita la possibilità di ottenere un amministratore per più anziani e c'è la possibilità che quest'ultimo sia un familiare. Il ricorso potrà essere presentato esclusivamente al fine di ottenere l'assenso alla vaccinazione anti-Covid. Non si tratterà quindi di un mandato a 360 gradi. In mancanza di un familiare disposto ad accettare la nomina, è lo stesso Tribunale ad aver individuato una lista di possibili amministratori provvisori. E c'è anche un altro tema, per ora tutto pordenonese. Il ricorso dovrebbe essere accompagnato da una marca da bollo, ma per ora saranno accettati anche i documenti che ne saranno sprovvisti. «Importante iniziativa del presidente del Tribunale di Pordenone, che ha attivato immediatamente un iter preferenziale e semplificato per potere addivenire in tempi rapidissimi alla nomina degli amministratori, fornendo anche dei modelli di ricorso da predisporre. Si tratta senza dubbio di una dimostrazione di grande disponibilità e sensibilità», ha detto Antonino Di Pietro, presidente dell'Asp Umberto I.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA