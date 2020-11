I Comuni montani e Uncem sono fortemente preoccupati e lanciano l'allarme per la mancanza di dosi sufficienti di vaccini antinfluenzali nelle farmacie. Uncem agisce su questo fronte in accordo con Federfarma e con il Sunifar Federfarma che coordina le farmacie rurali'. È Andrea Garrone - con il presidente di Federfarma Marco Cossolo, il Presidente del Sunifar Gianni Petrosillo, i vertici del sunifar territoriali, tra i quali Stefano Rossi e Clara Mottinelli - a lavorare su questo fronte.

Da lunedì 16 novembre tutte le farmacie si sono rese disponibili a distribuire i vaccini contro l'influenza e potranno iniziare ad erogare il prodotto, ma il numero dei vaccini sarà assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno. Federfarma, sia a livello regionale che nazionale, ha espresso preoccupazione circa lo scarso numero di dosi acquisite dallo Stato per la distribuzione. «Sono ancora troppe poche - spiega Uncem- le dosi medie di vaccino ad esercizio per far fronte alle più che ragionevoli e numerose richieste. La prassi vaccinale contro l'influenza rappresenta uno strumento fondamentale per evitare che l'insorgere dei sintomi di quest'ultima, facili a confondersi in prima istanza con quelli del Covid-19, possano concorrere a rallentarne riconoscimento e contenimento. Per questo, anche alla luce delle reiterate richieste d'aumento delle forniture rimaste disattese, è necessario che vengano recapitate alle farmacie le forniture di vaccino richieste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

