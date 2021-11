Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Otto comuni del padovano hanno superato la soglia del 90 per cento fra vaccinati e prenotati. In tutti gli altri siamo abbondantemente sopra l'80 per cento. E quando ci sono aumenti di contagi che inducono alla soglia di rischio come a Saccolongo lo si deve a focolai circoscritti, visto che quel capoluogo ha l'84 per cento di vaccinati.I numeri dell'Ulss 6 distribuiti ai sindaci dovrebbero lasciarci almeno uno spiraglio di...