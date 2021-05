Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE In Friuli Venezia Giulia è partita la corsa ad anticipare le prenotazioni. L'occasione è stata offerta dalla Regione, che per accelerare ancora sul fronte delle somministrazioni quotidiane, ha comunicato la possibilità di spostare gli appuntamenti già presi e di trasferirli più vicini nel tempo. L'occasione riguarda tutte le categorie, quindi non solo una determinata fascia d'età. Chiunque abbia un appuntamento...