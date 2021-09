Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Resta ricoverata in gravi condizioni, in rianimazione all'ospedale dell'Angelo, Sabrina Pattarello, la maestra no-vax di 45 anni di Marghera che non credeva all'esistenza del Covid e invitava gli alunni ad abbassare la mascherina e non rispettare il metro di distanza interpersonale. L'Ulss3, che non ha mai dato comunicazione del ricovero e delle condizioni dell'insegnante, continua a mantenere il più stretto riserbo,...