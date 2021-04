Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Vaccini, al via la settimana della grande accelerazione. E il traguardo delle 10mila somministrazioni al giorno non sembra più così lontano. Ci si arriverà probabilmente già a inizio maggio, quando in tutta Italia è previsto un invio massiccio di dosi. Ma già questa settimana sarà stabilito il record in regione. Oggi e domani, infatti, il conto salirà sopra la quota di 7mila iniezioni giornaliere. Nel...