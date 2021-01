LA CAMPAGNA

SAN DONÀ Il dg Carlo Bramezza punta a triplicare i vaccini e prenota già l'Astra, il PalaInvent e il parcheggio dell'outlet. Sta procedendo a ritmo serrato, nel Veneto orientale, la campagna di vaccinazione anti Covid-19, con una adesione pressochè totale sia tra il personale delle strutture ospedaliere, che nelle case di riposo, per le quali il primo ciclo sarà concluso entro questa settimana per tutte e dodici le strutture (per i suoi ospiti e per tutto il personale, per un totale di oltre 2200 persone), oltre che tra i medici di medicina generale. Una partecipazione massiccia e un ritmo nell'esecuzione che hanno indotto il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Carlo Bramezza, a richiedere alla Regione di aumentare il numero di vaccini.

RITMI ELEVATI

«Ad oggi stiamo procedendo con una media di 200 persone vaccinate al giorno riferisce Bramezza per un totale di circa 1.470 alla settimana. Abbiamo chiesto di avere a disposizione molti più vaccini, per arrivare a una media settimanale di quattromila persone vaccinate. È una cosa che possiamo fare: ci stiamo organizzando sia con gli spazi che con il personale». Per quanto riguarda gli spazi, ci si sta muovendo su più fronti e su più realtà nel territorio. A Jesolo il sindaco Valerio Zoggia ieri ha già ufficializzato di avere messo a disposizione il PalaInvent: il palazzetto, capace di ospitare concerti per cinquemila persone, ma anche eventi fieristici (nel recente passato la Rassegna delle forniture alberghiere si svolgeva qua, alternandosi con Caorle, divenuta ora l'unica titolare dell'evento), privo di eventi per ancora qualche tempo, è libero e può essere messo a disposizione per iniziative di carattere sanitario. A San Donà di Piave è in corso un confronto con il sindaco Andrea Cereser; non è escluso che possa essere messo a disposizione il Teatro Metropolitano Astra. Sorto dalle ceneri della storica struttura, il teatro è stato progettato dal celebre architetto portoghese Gonçalo Byrne e inaugurato nel dicembre del 2014 alla presenza dell'allora ministro degli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta. Dispone di ampi spazi, sia sul palco, sia sul foyer; anche in questo caso la mancanza di spettacoli teatrali a breve, può essere sfruttato per uno scopo così importante dal punto di vista sanitario. A Portogruaro si starebbe vedendo di individuare un parcheggio dove installare un tendone.

L'OPZIONE NOVENTA

Ma l'altro sito già individuato e che potrebbe essere attivato in breve tempo è il parcheggio del Mc Arthur Glen, insomma dell'outlet di Noventa di Piave. «Stiamo vedendo di utilizzare quel sito ha spiegato Bramezza non solo perché ampio, ma anche e soprattutto perché facilmente raggiungibile. Naturalmente parallelamente stiamo cercando una tenda grande da posizionare in quel parcheggio». L'area potrebbe essere quella del nuovo parcheggio, avviato nel 2016 e capace di 1300 posti auto (su un totale attuale di 3100 a disposizione dei visitatori-clienti), facilmente raggiungibile e non a ridosso dell'imponente struttura commerciale. Grandi aree, dunque, per un grande obiettivo: quello di raggiungere quanto prima almeno quota quattromila vaccinazioni settimanali. Bramezza confida di ottenere l'invio di ulteriori vaccini visto che in Italia è arrivato anche il Moderna (quello attualmente in uso è il Pfizer-BioNTech). «Ci auguriamo che parte delle scorte arrivate nel nostro Paese e in Veneto, possano essere dirottate nella nostra Ulss 4, così da potere aumentare il numero di vaccinati settimanali». Sarebbe un segnale importante anche in vista della prossima stagione balneare che, nella costa coperta dall'Ulss 4, raccoglie una buona fetta delle presenze balneari annuali.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA