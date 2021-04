Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE L'adesione al vaccino tra le persone tra 70 e 80 anni è salita quasi al 70 per cento. Per la precisione al 69. È in netto miglioramento rispetto alla frenata delle scorse settimane. L'85,5 per cento dei cittadini con più di 80 anni, invece, ha ricevuto la prima dose dell'antidoto. E la quota che manca fa parte quasi interamente della platea de immunizzare a domicilio. L'operazione è in corso e sta accelerando. È...