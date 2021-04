Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAUDINE Sono circa 160 i medici di medicina generale che, secondo i dati dell'Asufc, hanno aderito alla campagna vaccinale sul territorio dell'ex provincia di Udine.Un contributo essenziale, a detta di tutti, per mettere il turbo alle somministrazioni, cominciando dalla partita più difficile, che si gioca nelle case degli anziani over 80 intrasportabili e dei pazienti fragili, che in molti casi attendono ancora da febbraio le...