IL QUADRO

UDINE Sono 34.901 i vaccinati totali in Italia alle 18 di ieri. La regione più virtuosa è il Friuli-Venezia Giulia che al primo gennaio 2021 ha già somministrato il 16,3% delle dosi a disposizione, pari a 1.948 vaccinati su 11.965 dosi a disposizione. Seguono la Provincia di Bolzano (16,2%, 971 vaccinati su 5.995 dosi) e il Lazio (13,5%, 6.170 vaccinati su 45.805 dosi). La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni (9.504), seguita da 40-49 (7.595) e da 30-39 (5.776). La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via tra il 30 e il 31 dicembre a seconda delle regioni, interessa operatori sanitari e sociosanitari (al momento sono 29.041 vaccinati), personale non sanitario (2.091) e gli ospiti delle Rsa (1.837). Per quanto riguarda il Fvg sono 1.822 gli operatori sanitari e socio sanitari sottoposti già al siero, 126 tra il personale non sanitario, nessuno al momento tra le Rsa.

GLI ODONTOIATRI

La nostra regione gode anche di un altro primato, è riuscita infatti a fungere da apripista a livello nazionale per sanare una dimenticanza ministeriale relativa alla somministrazione dei vaccini ad odontoiatri, igienisti dentali e delle assistenti alla poltrona che non era stata inclusa nella fase prioritaria del piano strategico nazionale. In questa missione, un fondamentale supporto è stato dato dal rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, responsabile del Servizio di odontoiatria pubblica del Fvg, oltre che dall'intera componente medica della Federazione Regionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri. Dai presidenti regionali degli albi sono giunti i ringraziamenti ai vertici della regione. Dopo l'inoculazione del vaccino durante il D-Day del Presidente Serena in rappresentanza della professione, seguiranno nei prossimi giorni i Colleghi che già numerosi si sono prenotati. E' l'unica vera arma che possediamo e sono convinto dichiara il presidente di Udine, Giovanni Braga che questo vaccino ci consentirà di immunizzarci efficacemente e senza effetti collaterali di rilievo. Dobbiamo farlo per noi stessi e per i nostri pazienti, e in generale per tutti i nostri cari.

LA RICHIESTA

Arriva da un documento delle Regioni la richiesta, ora al vaglio dell'Iss, di apportare alcuni cambiamenti che potrebbero influire sui 21 indicatori per stabilire l'assegnazione delle zone (gialla, arancione, rossa) nell'ambito del monitoraggio della Cabina di regia. Tra questi, secondo quanto si è appreso, un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari effettuati, che potrebbe poi influire sul tasso di positività. Ad essere rivalutata potrebbe essere anche la definizione dei casi' e strategie di esecuzione dei test.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 964 nuovi contagi su 8.648 tamponi (pari al 11,1%), di cui 1.577 test rapidi antigenici mentre i decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dal 29 novembre al 15 dicembre 2020. Nella giornata del 31 dicembre invece i positivi erano stati 1.147 a fronte di 9.702 tamponi (pari all'11,8%), di cui 1.439 da test rapidi antigenici mentre le vittime da covid-19 sono state 15 con il bilancio complessivo che sale complessivamente a 1.669, con la seguente suddivisione territoriale: 456 a Trieste, 758 a Udine, 353 a Pordenone e 102 a Gorizia. I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 63 (+4 in due giorni) mentre quelli in altri reparti sono 647 (+6). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 52.764. I I totalmente guariti aumentano a 36.376, i clinicamente guariti salgono a 944, mentre le persone in isolamento sono 11.043.

FOCOLAI

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 63 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali (altri 41 nella giornata di giovedì) mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 16 (18 a San Silvestro). Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, due medici, nove Oss, un amministrativo; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un tecnico, sei infermieri, due medici e un Oss. Da rilevare inoltre i casi di un medico e un biologo al Cro di Aviano. Infine, da registrare la positività al virus di tre persone rientrate dall'estero (Tenerife).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA