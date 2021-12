IL BILANCIO

BELLUNO Si respirava un misto di eccitazione e di ansia, un anno fa, lungo i corridoi degli ospedali della provincia. Era in arrivo il primo vaccino anti-covid, testato dall'azienda farmaceutica statunitense Pfizer. In quella che viene ricordata come la giornata simbolo dell'inizio della campagna vaccinale, cioè il 27 dicembre 2020, un furgoncino scortato dalle Forze dell'Ordine aveva trasportato il prezioso vaccino al San Martino di Belluno e al Santa Maria del Prato di Feltre. Verso le 12 del mattino, dopo la preparazione delle dosi da parte del team dell'Ulss Dolomiti, erano cominciate le prime vaccinazioni a medici, infermieri e oss in prima linea nella lotta al covid-19. «Oggi aveva commentato l'allora direttore generale dell'Ulss Dolomiti Adriano Rasi Caldogno si posa la prima pietra di una strada che dovrebbe consentire l'uscita da questo drammatico periodo pandemico». L'emozione era palpabile. «Sono felice», aveva raccontato la prima vaccinata di Belluno Paola Fullin, infermiera di Agordo. La prima vaccinata in assoluto, in provincia, fu un'infermiera del 118, Antonia Resenterra detta Nives (nella foto).

LO STATO DELL'ARTE

Sono trascorsi 12 mesi da quel 27 dicembre e sebbene i numeri siano cambiati in modo radicale sia sul fronte dei nuovi positivi sia su quello dei pazienti covid il virus è ancora tra noi. Al punto che le restrizioni anti-contagio rimangono valide e il governo ha imposto l'obbligo del green pass rinforzato per entrare in numerosi luoghi al chiuso. In altre parole: o ti vaccini o devi rinunciare a qualcosa (ad esempio, alla colazione al bar, alla pizza al ristorante, ad un film al cinema). In un anno l'Ulss Dolomiti ha somministrato 370mila dosi di vaccino anti covid. Questo risultato è stato possibile grazie allo sforzo del team del dipartimento di Prevenzione, guidato dal direttore Sandro Cinquetti e composto da circa 100 persone. Oltre alle squadre della medicina di famiglia, delle farmacie e degli operatori ospedalieri per sedute aggiuntive e per percorsi dedicati alle categorie più fragili (immunodepressi, oncologici, dializzati, gravide etc etc).

LE CIFRE

L'86% (157mila persone) della popolazione con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. Sono il 76,5% dei 12-19enni, il 83,8 % dei 20-29enni, il 79,6 % dei 30-39enni, il 79,3% dei 40-49enni, l'85,9% dei 50-59enni, l'88,6 % dei 60-69enni, il 93,2% dei 70-79enni, circa il 100% degli over 80. L'84,5% (153.756 persone) ha invece completato il ciclo vaccinale. Rimangono da vaccinare 25.391 persone con più di 12 anni. Ad autunno, inoltre, è iniziata la somministrazione delle terze dosi. A Belluno ne sono state somministrate 71.083, riuscendo a coprire il 64,1% della popolazione totale eleggibile. E da poco è partita la campagna vaccinale dedicata ai più piccoli. Circa 600 bambini su poco meno di 10mila bellunesi tra i 5 e gli 11 anni hanno già ricevuto una dose di vaccino.

L'ULSS

La direttrice generale dell'Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro ha ringraziato ieri quanti hanno contribuito alla campagna vaccinale. Dai sindaci, al volontariato, alla Protezione Civile, a Luxottica (con il centro vaccinale hub di Sedico). «Importanti contributi ha continuato Carraro sono arrivati dalle forze dell'ordine, che per mesi hanno scortato i vaccini e supportato la prenotazione, dal mondo dello sport che si è fatto promotore attivo della campagna, dal mondo della scuola e dal settore produttivo con Confindustria in testa». Cos'è cambiato a distanza di un anno? «Ora ha concluso - è possibile controllare l'epidemia. Si sono ridotte le persone che necessitano di ricovero e soprattutto i decessi. Ma non è finita: i dati dimostrano la necessità di procedere ancora più rapidamente con la terza dose e con le vaccinazioni in età pediatrica. Sul sito www.aulss1.veneto.it ci sono ampi spazi prenotabili in tutto il territorio».

Davide Piol

