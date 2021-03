VERSO IL PATTO

PORDENONE Sui vaccini da effettuare a domicilio o negli ambulatori da parte dei medici di base serve un accordo regionale che recepisca le linee guida del patto raggiunto tra la categoria e il ministero. Negli ultimi giorni era nata qualche tensione tra la Regione e alcune rappresentanze sindacali dei medici di base. Ma dalla Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) di Pordenone ieri è arrivato un messaggio chiaro: i medici di famiglia sono assolutamente disponibili a raggiungere un accordo quanto prima a prescindere dalla cifre economiche.

L'INTESA

Un accordo che ancora non è stato sottoscritto e che fra i vari punti include anche quello economico. La bozza firmata a livello nazionale e che deve essere perfezionata a livello locale prevede un compenso minimo di 6 euro. I sindacati dei medici di medicina generale avrebbero chiesto di trattare. Ma gli stessi sindacati assicurano che su questo punto non si è ancora entrati nel merito con la Regione. La Fimmg di Pordenone, guidata da Fernando Agrusti che è anche vicepresidente regionale della stessa organizzazioni sindacale dei camici bianchi, a questo aggiunge: «Non ci devono essere equivoci. La disponibilità da parte nostra - sottolinea il segretario - è totale e assoluta. A prescindere dalla partita economica che sarà discussa e sulla quale come tante altre volte si troverà una quadra. Ma l'importante è che si trovi quanto prima l'accordo poiché la salute dei cittadini e il loro diritto a essere vaccinati in questo momento vengono prima di ogni altra cosa e di ogni altra considerazione. La nostra categoria - aggiunge Agrusti - di questo è assolutamente consapevole. E tutti siamo disponibili, come avvenuto su molti altri fronti in questo durissimo anno di pandemia, a fare la nostra parte senza se e senza ma». Sull'incontro tecnico dell'altro giorno - dopo il quale sono state sollevate alcune polemiche - la Fimmg precisa: «Quello era un tavolo tecnico che ha discusso su questioni tecniche, ora va fatta la discussione nel merito con il mandato del direttivo per poter giungere quanto prima all'accordo».

SPI E AUSER

«Che si dovessero inoculare almeno un milione di vaccini in questa regione lo si sa da almeno un anno. Tuttavia, assistiamo quotidianamente a problemi, criticità e carenze. Tant'è che viene spontaneo chiedersi: ma se oggi potessimo disporre di tutte le dosi necessarie saremmo in grado di vaccinare con la celerità indispensabile? È legittimo dubitarlo». A intervenire è Giuliana Pigozzo (Spi-Cgil) e Bernardo Ambrosio (presidente Auser di Pordenone). «Quanti sono gli anziani nelle condizioni di 94enne di cui si parla in questi giorni che ha la necessità di essere vaccinata a domicilio? Quanti sono coloro che in silenzio aspettano una telefonata che possa rassicurarli? Nel Pordenonese gli over 65 costituiscono una persona su quattro degli abitanti, la medicina territoriale svolge un ruolo cruciale. Per quanto ci riguarda come sempre possono offrire la loro disponibilità per fare le prenotazioni e, per quanto riguarda i volontari Auser, accompagnare gli anziani che sono in difficoltà per accedere alla vaccinazione. Non ci tiriamo indietro di fronte allo sforzo collettivo a cui siamo tutti chiamati nel Paese. La solidarietà dà sempre buoni risultati».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA