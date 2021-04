Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROPORDENONE E UDINE Tra oggi e domani arrivano in Friuli Venezia Giulia circa 44mila dosi del vaccino Pfizer. Non sono mai state così tante in un singolo invio. Da qui a inizio maggio arriveranno i rifornimenti di AstraZeneca, con 35-40 mila dosi. La stessa scadenza è fissata per il target delle 10mila somministrazioni di vaccino al giorno. Il tutto in corrispondenza delle riaperture più estese che si siano viste da quando - a fine...