UDINE Con l'accelerata sulla campagna di vaccinazione fra i capisaldi del governo Draghi, che punta al coinvolgimento dei medici di base, anche in Fvg tornano a far sentire la loro voce i dottori di famiglia, che già attraverso la Fimmg avevano più volte alzato la mano, per usare la metafora del segretario Khalid Kussini. «Se non ci vedono con una mano alzata, tireremo su la seconda», aveva detto l'ultima volta, subito dopo la presentazione della campagna in Fvg. E ora Kussini lo ripete a maggior ragione. «Con le intenzioni di Roma torna a galla quello che avevamo proposto anche qui. Basta fare i conti. Ci date cento giorni e noi riusciamo a vaccinare tutti i cittadini che mancano. In Fvg siamo circa 870, se si aggiungono i giovani quasi 900: con circa mille prestazioni a testa copriremmo tutta la popolazione. E si tenga presente che siamo medici anche da 1.500 assistiti a testa. Basterebbero solo 100 giorni, a 10 prestazioni a medico al giorno, per farcela. Sappiamo poi che ciascuno di noi, volendo, potrebbe vaccinare anche 50 o 100 persone in un giorno», dice Kussini. In Lazio i medici di base sono già stati arruolati e così anche in Toscana e in Emilia Romagna. In Fvg il vicepresidente Riccardo Riccardi ha sempre detto di attendere l'accordo nazionale. Sul fronte del corrispettivo economico, «a livello nazionale avevano ventilato 10 euro a vaccino, se fatto negli studi, e 28 se somministrato a casa», le tariffe previste dall'accordo di massima già abbozzato. «Ma a noi dei soldi interessa poco o niente - dice Kussini -. Vogliamo dimostrare cosa è capace di fare la medicina generale. La discussione sui soldi potrà venire anche dopo». La questione, piuttosto, è un'altra ed è legata alla presenza dei sieri anti-covid che potrebbero essere somministrati dai medici di base, a cominciare da AstraZeneca. «Dico sempre: se non abbiamo la farina, possiamo fare il pane? Intanto, ci vogliono i vaccini», conclude Kussini. I dottori di famiglia friulani chiedono un vertice: «Bussiamo forte alla porte, chiedendo un incontro urgente con Riccardi. Non aspettiamo un mese per parlare. C'è la priorità della vita in gioco». La Regione farà l'incontro? «Bisogna capire l'intesa nazionale. Io considero i medici di medicina generale fondamentali per la campagna vaccini», risponde Riccardi.

DISABILI

Intanto anche 1.700 disabili del Fvg (600 dei quali in provincia di Udine) entreranno nel piano di immunizzazione anticovid nella fase degli over 80, come chiesto a gran voce dalle associazioni. Lo ha promesso il vicepresidente. Canta vittoria la Consulta, dopo l'incontro in call di ieri con l'assessore: «Abbiamo vinto - dice il presidente Mario Brancati -. Questa volta ce lo ha riconosciuto e venerdì in giunta porterà questa delibera. Una soddisfazione. Con fatica, lottando, ma ce l'abbiamo fatta. Ho mandato tre lettere a Riccardi. Ora, finalmente, fanno partire le vaccinazioni anche per i disabili a prescindere dall'età. Abbiamo posto anche il problema dei care giver che si occupano dei disabili gravi a domicilio. Hanno riconosciuto il tema». «Mi assumerò la responsabilità di portare all'attenzione della Giunta regionale la necessità di licenziare una delibera in cui le persone con disabilità, esplicitamente a quanto indicato nel piano nazionale sui vaccini, siano inserite fra le priorità vaccinali prima della terza fase, affiancandole all'immunizzazione degli over 80», ha promesso Riccardi in una nota dopo il vertice. L'obiettivo è intervenire con un atto che non entri in conflitto con il decreto e permetta di vaccinare le persone disabili indipendentemente dall'età e nelle strutture residenziali. Riccardi ha ricordato che è il piano nazionale a stabilire le priorità e non la Regione: «Rinnoveremo comunque la necessità di immunizzare i disabili nei centri residenziali discutendolo anche con il nuovo ministro delle politiche per la disabilità», Erika Stefani, in quota Lega.

Camilla De Mori

