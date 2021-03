Un altro lotto del vaccino AstraZeneca è stato sospeso. Stavolta in Piemonte. Tra le circa 500mila dosi della fornitura, c'era quella somministrata sabato a Sandro Tognatti, il docente di clarinetto del conservatorio deceduto a Biella, a 57 anni. Una scelta, quella della Regione Piemonte di sospendere il lotto (ma non tutte le immunizzazioni), dettata dal principio di precauzione. Al momento è infatti impossibile stabilire una correlazione tra l'inoculazione e il decesso. «Un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità» ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione, Luigi Genesio Icardi. Ma per l'Aifa allo stato non c'è alcuna correlazione. Intanto, non si placano le polemiche a Treviso per le maxi disdette fioccate tra gli insegnanti, che sabato non si sono presentati alla vaccinazione. Per il direttore generale dell'Ulss, Francesco Benazzi, chi rinuncia all'appuntamento «finirà in coda e riceverà comunque AstraZeneca». Intanto, per ovviare alle diserzioni vaccinali si compilano elenchi di reperibili: lavoratori del commercio e dell'artigianato.

