PREVENZIONE

LIDO - Terza chiamata oggi (sabato) per la vaccinazione anti Covid 19 al monoblocco dell'ex ospedale al mare al Lido. L'invito a coloro che devono sottoporsi alla vaccinazione, è però anzitutto quello di rispettare l'orario che è stato indicato nella convocazione evitando di presentarsi con troppo anticipo all'appuntamento. Nelle due settimane precedenti sono stati segnalati numerosi problemi proprio nelle modalità di accesso. Per questo motivo oggi l'Ulss correrà ai ripari e sarà presente sul posto, oltrechè con tutto il personale addetto, anche con un suo dirigente medico di vertice, il dottor Vittorio Selle che seguirà le operazioni. Nelle due settimane precedenti c'è chi si è presentato anche un'ora e mezza prima del proprio turno e questo ha creato assembramenti e lunghe attese. Nel primo caso sono stati fatti entrare, nella sala di attesa, tutti coloro che erano presenti, e questo ha creato affollamenti. La settimana scorsa, invece, era stata fatta la scelta opposta. Chi era in anticipo ha dovuto aspettare all'esterno del padiglione Rossi, nel piazzale, in una giornata contrassegnata da forte vento di bora. Per questo l'invito dell'azienda sanitaria è al buon senso e alla responsabilità di ciascuno, arrivando per tempo, ma al massimo 5 o 10 minuti prima dell'orario prefissato.

Nella prima chiamata, il 27 febbraio, sono state convocate per la vaccinazione 262 persone della classe 1941, il 6 marzo altre 252 persone del 1950, ovvero la totalità della popolazione lidense in questa fascia di età. Per quanto riguarda gli insegnanti, invece, ciascuno deve prenotare la vaccinazione attraverso il sito internet. Alcuni insegnanti residenti al Lido e in servizio in scuole del centro storico, trovando tutti esauriti i posti all'ospedale all'Angelo di Mestre, per sottoporsi alla vaccinazione hanno dovuto raggiungere il Palasport di Camponogara, che è l'altro Centro vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima. (lo.may.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA