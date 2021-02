LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Una settimana ancora e poi anche il Veneziano inizierà la propria campagna vaccinale sulla popolazione. Si partirà il 15 febbraio con i nati nel 1941 che nel fine settimana hanno ricevuto le lettere di convocazione alla sede vaccinale più vicina alla residenza. Poi si scalerà indietro con l'anno di nascita ma si aggiungeranno fin da subito i malati oncologici, le forze dell'ordine e i dipendenti della scuola.

IL CALENDARIO

Ieri l'Ulss 3 ha snocciolato il calendario del prossimo mese, almeno fino al 15 marzo: sarà quello il piano di battaglia che dopo quasi un anno di azioni in difesa permetterà alla popolazione di rialzare la testa e giocare in attacco contro il virus. Detto di lunedì prossimo, quando toccherà agli ottantenni, il lunedì successivo, 22 febbraio, sarà la volta di presentarsi ai punti vaccinali come da lettera per i nati nel 1940 (cioè gli ottantunenni), per i malati oncologici e per i lavoratori dei servizi essenziali, che l'Ulss ha individuato come forze dell'ordine e personale del mondo della scuola. Dall'8 marzo toccherà agli ottantaduenni - i nati nel 1939 - e dal 15 marzo oltre ai nati nel 1938 (chi ha 83 anni quindi) ci sarà spazio anche per quelli che l'Azienda sanitaria definisce «soggetti ad alto rischio», cioè i trapiantati o altre tipologie di persone fragili. Si continuerà così, forniture dei vaccini permettendo. Intanto entro domenica si chiuderà la somministrazione della seconda dose agli operatori degli ospedali e agli operatori e agli ospiti delle residenze per anziani, categorie dalle quali è iniziata la vaccinazione.

LE SEDI VACCINALI

Undici le sedi vaccinali scelte: il Distretto di Favaro (per Mestre), il palazzetto di Marcon (per Marcon e Quarto d'Altino), il Civile per il centro storico di Venezia, il Distretto del Lido per l'isola, il centro prelievi dell'ospedale cittadino per i residenti a Chioggia. E poi il palazzetto di Camponogara (per i residenti di Campagna Lupia, Campolongo maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo), il palazzetto di Dolo (per Dolo, Fiesso, Mira e Stra), il palazzetto di Mirano (per Mirano e Spinea), il punto prelievi dell'ospedale di Noale (per Noale, Martellago, Salzano e Scorzé) e Villa Farsetti a Santa Maria di Sala per chi vive a Pianiga e Santa Maria di Sala.

Possibile che con l'aumentare della platea dei vaccinabili, aumentino anche le sedi. L'Ulss, ha comunicato ieri il dg Giuseppe Dal Ben, è sempre in contatto con la proprietà del Padiglione Aquae di Marghera per un'eventuale disponibilità.

