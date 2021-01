LA DECISIONE

BELLUNO Nelle previsioni degli addetti ai lavori si parlava di metà febbraio. Invece partiranno domani, con un anticipo di circa un mese, le vaccinazioni ai bellunesi di età superiore o uguale agli 80 anni. I nonni della provincia, coloro cioè che hanno sofferto più di tutti l'emergenza epidemiologica, sono già in lista per il famoso vaccino Pfizer. D'altronde, il primo giro negli ospedali e nelle case di riposo sarà ultimato entro sette giorni e questo ha permesso all'azienda sanitaria di anticipare tutto il resto. I medici di base hanno già cominciato a chiamare i loro pazienti e a fissare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino.

LE MODALITÀ

Come avverrà la vaccinazione? L'anziano, contattato dal proprio medico di base, dovrà raggiungere il luogo prefissato (sarà uno spazio grande e al coperto). Per esempio nel quartiere di Cavarzano, a Belluno, si è scelto di utilizzare la sala parrocchiale. Il tempo previsto dall'azienda sanitaria è di circa mezz'ora e comprende sia la vaccinazione sia l'attesa di 15 minuti per monitorare eventuali effetti collaterali. Non è necessario portare nulla, ma il consiglio è che ci sia un familiare ad accompagnare l'anziano. Appena arrivato, ci sarà la misurazione delle temperatura corporea e poi si proseguirà con la vaccinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

«Abbiamo dato fondo a tutto quello che avevamo in saccoccia» commenta il commissario dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno. Il riferimento è alle dosi di vaccino che ogni settimana raggiungono la provincia di Belluno. In altre parole non ci sono avanzi: «Siamo a oltre 3.500 vaccinati. Ricordo che siamo partiti meno di 10 giorni fa e non ci siamo mai fermati». Entro la prossima settimana sarà terminato il primo giro di vaccinazioni contro il covid-19 negli ospedali e nelle rsa della provincia. «Questo è il nostro intento continua Caldogno Bisogna specificare che, in ambito ospedaliero, ci sono operatori positivi che devono aspettare. Altri invece si trovano in malattia per motivi diversi dal covid. Ma, in ogni caso, stiamo finendo il giro». In totale sono state somministrate oltre 3.500 dosi di cui 1.500 nelle case di riposo e circa 2.000 negli ospedali coprendo, in soli 10 giorni, gran parte del personale.

RETE D'EMERGENZA

Oggi è prevista la vaccinazione della rete emergenza del 118 e, considerata la grande richiesta, sono state aumentate le dosi disponibili a 350. Saranno somministrate in modalità drive-in su due linee diverse al San Martino di Belluno. L'adesione finora è stata buona. Certo non un plebiscito ma, aggiunge Caldogno, «era impensabile in questa prima fase. I livelli comunque sono stati elevati. Abbiamo talmente tanto lavoro che non ci soffermiamo su queste cose. Coloro che preferiscono aspettare, li recupereremo più avanti». Senza contare che tra poco arriverà anche il vaccino prodotto da Moderna che «potrà essere somministrato in modo più semplice e soprattutto su tempi dilatati con l'aiuto anche dei medici di medicina generale».

IL BOLLETTINO

La situazione epidemiologica in provincia mostra un timido miglioramento. I nuovi positivi rimangono ingarbugliati tra i 100 e i 150 casi: ieri sono stati 132. Sul fronte dei ricoveri la situazione è più o meno stabile. Sono 143 i pazienti covid: 95 nell'area sub-intensiva, 12 nelle Terapie Intensive, 36 negli ospedali di comunità. Rimane alto, invece, il numero delle vittime. Ieri altre 4, di cui 3 all'ospedale di Belluno (una 79enne in Rianimazione, una 86enne in Medicina e una 91enne in Geriatria) e 1 a Feltre (un 83enne in Pneumologia). Dall'inizio dell'emergenza epidemiologica quasi 460 persone hanno perso la vita con o a causa del covid. Una sequenza di nomi, storie e vite che ora potrebbe essere spezzata e quindi interrotta dal vaccino.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

