LA CAMPAGNA

PADOVA È pronta a scendere in campo una squadra composta da 92 pediatri del Padovano, per supportare Ulss e Azienda ospedaliera nella vaccinazione di 57mila bambini tra i 5 e gli 11 anni residenti in provincia di Padova. È pronta a partire la campagna vaccinale pediatrica: le somministrazioni in Italia partiranno ufficialmente giovedì, ma il vero taglio del nastro a Padova è atteso in Fiera al padiglione 6 nel fine settimana che va dal 17 al 19 dicembre.

L'EVOLUZIONE

L'annuncio arriva dal dottor Franco Pisetta, segretario regionale della Fimp, sigla dei pediatri di libera scelta, con studio ad Abano Terme. «I genitori possono fissare un appuntamento collegandosi al portale regionale, dove presto verrà creata una sezione ad hoc per i bambini spiega Pisetta o in alternativa possono scegliere di vaccinare i figli direttamente nello studio del pediatra di riferimento. Hanno iniziato a chiamare già parecchi genitori per chiedere informazioni, questo è un buon segno. Ricordo che la vaccinazione anti Covid è fondamentale per tutelare la salute dei più piccoli. Nella fascia pediatrica il numero di positivi è in aumento, soprattutto all'interno delle comunità scolastiche. Pur registrando una percentuale di gravità della malattia relativamente bassa, le conseguenze del Covid possono permanere anche a lungo termine. Non dimentichiamo il legame tra Covid e Mis-c, la sindrome infiammatoria multisistemica».

COME FUNZIONA

Oltre il 90% dei pediatri di libera scelta di Padova e provincia si è detto disponibile a vaccinare sia nel proprio ambulatorio sia in linee dedicate attivate negli hub vaccinali. Oltre al padiglione 6 della Fiera di Padova, attivo il prossimo weekend, mercoledì 22 dicembre saranno allestite corsie preferenziali anche nei punti vaccinali di Cittadella ed Este. «Per il momento si parte così, poi, in base al numero di richieste, vedremo se sarà necessario organizzare altre aperture negli hub specifica Pisetta Intanto i pediatri sono già al lavoro per raccogliere le prime richieste per le vaccinazioni negli studi. In questi giorni l'Ulss distribuirà le fiale sul territorio, ciascun pediatra dovrà andare a ritirare la propria scorta nei distretti. Bisogna tener presente che da un flacone escono dieci dosi di vaccino, per evitare sprechi è necessario compilare un calendario preciso. Una volta aperto il flacone, si deve consumare in giornata. Se, ad esempio, un bambino si ammala o finisce in quarantena e l'appuntamento salta, è necessario pensare anche a un sostituto. Evenienze a cui i pediatri sono preparati, perché già vissute con la vaccinazione degli adolescenti».

L'ANDAMENTO

Sarà compito dei camici bianchi contattare le famiglie: attraverso chiamata attiva, con sms, convocazione scritta o telefonata. Ai bambini sarà somministrato il vaccino Pfizer in misura pari a un terzo della dose normale che viene data agli adulti. Si prevede una prima inoculazione di siero, poi la seconda dose va fatta dopo tre settimane, precisamente 21 giorni, come avviene per gli over 12. Secondo l'Ema, l'efficacia del vaccino tra 5 e 11 anni è al 90,7% nel prevenire i sintomi dell'infezione. «Speriamo che tra qualche mese arrivino vaccini anti Covid più maneggevoli, un po' come l'antinfluenzale sottolinea Pisetta Sono convinto che a quel punto la vaccinazione pediatrica decollerà». Intanto corre la campagna vaccinale dedicata agli over 12: sabato sono state inoculate 9.768 dosi in tutta la provincia. Da oggi al padiglione 8 aprono 15 linee vaccinali, per prenotare basta collegarsi al portale regionale, gli appuntamenti disponibili sono circa 20mila. Le prime dosi sono ad accesso libero, non serve prenotare.

Elisa Fais

