Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA L'occhio di riguardo per gli ottantenni che ancora non si sono vaccinati e che possono ricevere il siero senza prenotarsi, una «media di attività che non scende mai sotto i 3.000/3.500 immunizzazioni al giorno» mentre la campagna per i settantenni avanza spedita: il 60% ha già ricevuto la prima dose e una buona fetta di chi manca, ha già prenotato la seduta. «Così - spiega il dottor Vittorio Selle, direttore del...