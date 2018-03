Vaccini, 50 bambini a rischio di espulsione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUOVI OBBLIGHIROVIGO Sono 100 i bambini polesani non vaccinati che rischiano pesanti sanzioni per non avere ottemperato all'obbligo della legge Lorenzin. Nello specifico, cinquanta che frequentano asili nido e scuole dell'infanzia pubbliche o private della provincia potrebbero essere presto espulsi. Altri 50, invece, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, potranno continuare a restare tra i banchi, ma saranno sanzionati.PREVENZIONE SU LARGA SCALAUn numero davvero esiguo, se si considera che i bambini polesani dai 0 ai 6 anni sono circa 12mila...