IL PUNTOCHIOGGIA Quasi tredicimila dosi (12.804, per la precisione) di Moderna e Pfizer, in distribuzione nei centri vaccinali dell'Ulss 3, a partire da oggi, per dare una spinta decisiva all'immunizzazione della popolazione, entro Ferragosto. In tempo utile, cioè, per il ritorno a scuola. Il piano, in realtà, è più ampio: riguarda tutta la Regione e le dosi disponibili sono 100mila e l'Ulss Serenissima, spiega il Dg Edgardo Contato «è...