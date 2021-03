VENEZIA Sta proseguendo con un buon ritmo, come voluto dal nuovo Dg Edgardo Contato, la vaccinazione dei soggetti più anziani, iniziata il 15 febbraio con gli ottantenni. Finora è stata vaccinata la classe 1940 (6mila 300 soggetti) mentre è partita la classe 1939. Tre giorni fa è stato deciso di agganciare anche i novantenni, per cui nel giro di giorni si partirà con la classe 1929 (1568 persone) per risalire. Della classe 1921, in centenari di quest'anno, si contano 185 persone. Il piano complessivo era ieri in fase di scrittura ed è stato presentato in Regione solo nel tardo pomeriggio. Sono anche iniziate le vaccinazioni per patologia e i primi a cominciare sono i malati oncologici.

In corso anche la campagna vaccinale per il personale scolastico. «Vengono tutti vaccinati con l'Astra Zeneca - dice il direttore del Dipartimento di prevenzione, Luca Sbrogiò - , che è abbondante e consente di immunizzare persone fino a 65 anni. Tra i 65 e i 70 anni abbiamo in tutto 300 persone e siamo in attesa di una risposta dal Ministero, che dovrebbe arrivare a breve, se sia possibile vaccinare anche loro con lo stesso prodotto. Si vaccina in base alla scuola in cui si lavora, non alla residenza, poiché è calcolato che il 40 per cento del personale scolastico risiede in un'altra regione».

Non è un'operazione da poco: si tratta di 14 mila persone, con priorità per gli asili, poi elementari, medie e superiori e infine università. La prenotazione avviene attraverso il portale dell'Ulss con una sorta di autodichiarazione, che l'Ulss va poi a verificare e finora pare che di furbetti che si spacciano per insegnanti non ce ne siano stati.

Finora si sono prenotati in 11mila 390 e sono state eseguite 3961 vaccinazioni, con un'adesione del 98 per cento. Ci sono state diverse segnalazioni di reazioni avverse comuni (considerate statisticamente una ogni 10 persone) già conosciute come febbre, malessere, dolori, mal di testa. Solo in un caso è stata segnalata una reazione allergica simile all'orticaria, che è stata controllata in ospedale e dopo un paio di giorni era sparita. (m.f.)

