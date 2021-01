Siccome devono essere conservati al freddo, se i vaccini Pfizer vengono aperti e non iniettati rischiano di andare a male. Anche per questo l'Ulss 3 ha predisposto un calendario che prevede pure i sostituti, nel senso che se qualcuno in lista non è reperibile, viene sostituito, appunto, da un altro operatore sanitario prenotato per i giorni successivi. Racconta qualche infermiere e medico che, nei giorni scorsi, in ospedale è stato contattato e immunizzato nonostante non fosse il suo turno perché mancava la persona che doveva sottoporsi all'iniezione. In tal modo i vaccini non vanno sprecati e i conti del personale da coprire, alla fine, tornano essendo ogni vaccino somministrato nominalmente a soggetti appartenenti agli operatori sanitari degli ospedali e del territorio e agli operatori e ai degenti delle Case di Riposo, e ogni vaccinazione è nominalmente registrata. Situazione completamente diversa, dunque, da quella verificatasi in Emilia dove si sta indagando dopo che nei giorni scorsi in una struttura nel Modenese alcune dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avanzate a fine giornata sarebbero state somministrate a figli e parenti degli operatori dopo che gli stessi avevano tentato invano di contattare professionisti della sanità che ne avrebbero invece avuto diritto.

Nel territorio dell'Ulss 3, invece, al massimo si tratta di capire se gli operatori sanitari in lista per il vaccino e non reperibili siano assenti per effettivi impedimenti o se scettici sull'efficacia reale dei vaccini, oppure contrariati dall'obbligo di firmare una liberatoria nei confronti della casa farmaceutica produttrice.

