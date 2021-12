Vaccinazioni anti-Covid per i bambini: sono quasi 1.700 le prenotazioni registrate nel trevigiano nelle ultime 36 ore. È stato occupato il 17% dei 10mila posti messi a disposizione per i piccoli dai 5 agli 11 anni. Domani verranno eseguite le prime iniezioni: si comincerà nella sala convegni del Ca' Foncello, dove tra le 14 e le 20 sono attesi 231 bambini. Il problema sta nel fatto che ad oggi la risposta tra i più piccoli resta ancora bassa. E l'Usl lancia un appello a tutte le famiglie. «Vaccinare i figli vuol dire proteggerli dall'infezione, che può colpire pesantemente anche i bambini -avverte il dg Francesco Benazzi- contiamo sull'aiuto dei pediatri per convincere i genitori». Al momento si sono prenotati solo 93 bambini di 5 anni, 165 di 6 anni e 153 di 7 anni. Numeri ancora distanti dai 408 bambini di 11 anni già con l'appuntamento in tasca. «Nel corso di questa ondata 16 sono stati ricoverati nelle nostre Pediatrie per infezione da Covid -rivela Benazzi- in particolare c'è il rischio che i più piccoli sviluppino la Mis-C, una sindrome multi-infiammatoria sistemica, che può insorgere tra le 2 e le 6 settimane dopo il contagio». Inoltre, da oggi scatta l'obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale delle scuole. Al momento i docenti non vaccinati sono circa 200.

