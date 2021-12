LA CAMPAGNA

MESTRE Dal 27 dicembre anche il Centro di medicina sarà aperto per le vaccinazioni Covid-19

La struttura di viale Ancona 5 è convenzionata da dieci anni con il servizio sanitario nazionale e collaborerà con la Ulss 3 per la somministrazione delle terze dosi

Fino a 280 i posti disponibili in 4 giorni per la dose booster, prenotazioni dal sito Ulss3

Spiega l'amministratore delegato Vincenzo Papes: «Abbiamo dato la disponibilità alla direzione della Ulss 3 per essere al suo fianco nella lotta alla pandemia. La terza dose è la risposta al virus. Accelerare la somministrazione delle terze dosi al momento è la risposta più pronta ed efficace al contrasto della ripresa della diffusione del virus. Ringrazio il personale medico, infermieristico ed amministrativo nostro interno che si è messo a disposizione per rendere fruibile il servizio. Siamo consapevoli che vaccinarsi è un dovere non solo verso le persone deboli e quindi più attaccabili dal virus ma anche verso i tanti pazienti cronici che a causa del covid non possono avere le cure che meritano. La responsabilità che abbiamo si allarga quindi non solo al nostro caso individuale ma alla tenuta organizzativa dei servizi sanitari e quindi alla tutela della salute della nostra comunità». La prenotazione va effettuata sul sito della Ulss 3: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss3 .

