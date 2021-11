Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTITUTO ONCOLOGICOPADOVA Accelera la campagna vaccinale contro il Covid all'Istituto oncologico veneto di Padova. Finora in via Gattamelata sono state somministrate 6.236 prime dosi e quasi 6mila seconde dosi, su circa 6.500 pazienti oncologici. L'adesione al ciclo vaccinale primario, quindi, arriva al 96%. Scende nettamente invece l'adesione alla terza dose di antiCovid, fortemente indicata per proteggere pazienti fragili e...