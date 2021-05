Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima(...) Per sé e per gli altri, perché tutti insieme, vaccinati, respingiamo l'attacco del virus.So bene che per lunghe settimane la disponibilità limitata del vaccino ha costretto tutti ad un'attesa snervante. Oggi però una situazione nuova permette all'Azienda sanitaria di mettere a disposizione degli utenti date e sedi per la vaccinazione. Ebbene: quello che prima sentivamo come un diritto, e cioè ricevere il vaccino al...