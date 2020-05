Esattamente un mese fa il Venezia rendeva nota la positività al Covid-19 di Antonio Junior Vacca, primo caso in assoluto di contagio per un calciatore a livello di Serie B. Il 30enne centrocampista napoletano all'inizio di aprile era in isolamento da tre settimane nella propria abitazione di Mestre, senza contatti con i compagni dal 12 marzo, giorno dell'ultimo allenamento collettivo svolto al centro sportivo Taliercio. Vacca aveva avvertito i primi sintomi proprio all'indomani del tutti a casa imposto anche ai club professionistici: «Nei primi giorni ho accusato tosse incessante tranne quando dormivo, dolori alle ossa e febbre, a 38 gradi ma con la percezione di averla molto più alta le sue parole Per non parlare del mal di testa fortissimo, non mi ero mai sentito così male in vita mia e, non lo nascondo, mi sono davvero spaventato». Il giocatore dopo una lunga attesa era stato sottoposto a tampone il 26 marzo, con la positività annunciatagli il 6 aprile a fase sintomatica ormai superata con successo. Il 14 aprile il Venezia ha invece comunicato la negatività dei tamponi prelevati ad altri due giocatori che presentavano sintomi sospetti, sollievo pari a quello del 25 aprile annunciando «Antonio Junior Vacca ha effettuato il doppio controllo con test diagnostici per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo, pertanto il giocatore risulta completamente guarito». (M.Del.)

