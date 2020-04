L'INIZIATIVA

CAORLE Oltre 1300 richieste di voucher per gli angeli. Successo al di là di ogni più rosea aspettativa per l'iniziativa promossa da Federalberghi Caorle e Confcommercio Caorle, che garantisce una vacanza gratuita nella località balneare per il personale sanitario, le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile e della croce rossa impegnati in prima persona nella lotta al Covid-19.

OPERATORI DEL TURISMO

«Siamo davvero felici ha detto Loris Brugnerotto, presidente di Federalberghi Caorle - di vedere che così tanti operatori sanitari, medici, infermieri, forze dell'ordine, volontari della Croce Rossa, ci abbiano contattato per partecipare alla nostra iniziativa con la quale gli operatori del turismo di Caorle hanno voluto dimostrare la propria vicinanza e solidarietà a chi sta mettendo a rischio la propria incolumità per salvare la vita dei malati».

VERSO UNA GRADUATORIA

Visto l'elevato numero di richieste, lo staff del portale web Caorle.it, che cura la parte tecnica del progetto, sta predisponendo una graduatoria, privilegiando le domande presentate dagli operatori sanitari impiegati nei reparti Covid-19. Sarà comunque fatto il possibile per accogliere la gran parte delle richieste, fino all'esaurimento dei posti disponibili, nell'arco dell'estate 2020 o 2021.

Ciascun buono darà diritto al possessore a una vacanza gratuita per due persone in un albergo (per 3 notti) o in un appartamento (per 7 notti), oltre ad una cena per due in uno dei tanti ristoranti di Caorle aderenti all'iniziativa.

A chi non riuscirà ad ottenere il voucher, sarà proposta una vacanza personalizzata, a prezzo estremamente scontato. «E' una iniziativa che dà speranza» e «che scalda il cuore»: sono questi alcuni dei toccanti messaggi di ringraziamento che gli angeli hanno inviato agli organizzatori.

VITA VISSUTA

«Ci hanno profondamente colpito i messaggi che abbiamo ricevuto ha aggiunto Brugnerotto Oltre ai ringraziamenti, ci sono state raccontate le storie vissute da queste persone straordinarie». Tra queste c'è la vicenda di una coppia di medici milanesi, entrambi ammalati di Covid-19 dopo aver curato altri pazienti, che da oltre un mese non vedono la figlia. O quella di un bambino di sette anni che in una lettera ha raccontato di come la madre infermiera si sia ammalata di coronavirus aiutando gli anziani ricoverati ma che, dopo essere guarita, ha voluto subito tornare al lavoro.

«Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte gli angeli non appena il Governo e la Regione avranno individuato i protocolli che le strutture ricettive ed i locali pubblici dovranno rispettare ha commentato Corrado Sandrin, presidente di Confcommercio Caorle Questa iniziativa dimostra quanto importanti siano le associazioni di categoria per il territorio, essendo poli attrattori per tutto ciò che di buono le imprese possono offrire, anche in chiave di solidarietà».

Riccardo Coppo

