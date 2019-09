Va in fiamme il ristorante giapponese momenti di panico in piazza Ferretto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN CITTA'MESTRE È bastata una sola chiamata al 115 per far scattare l'allerta nella sala operativa dei vigili del fuoco di Mestre.LA SEGNALAZIONEGià perché l'incendio segnalato era in pieno centro a ridosso di piazza Ferretto, il salotto buono della città, in mezzo ad abitazioni e negozi.Ad andare a fuoco lo Yuxi, il ristorante giapponese situato al civico 52 di Calle del Sale. L'allarme alle 4 nella notte fra sabato e domenica. I vigili del fuoco sono arrivati con sette operatori, un'autopompa e un'autobotte.Si temeva il peggio perché le...