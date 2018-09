Va in cerca di funghi ma perde la vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAGEDIAPALUZZA È stato ritrovato senza vita nella mattinata di ieri Arduino Puntel, il pensionato sessantanovenne di Cleulis di Paluzza, disperso da venerdì dopo essere andato in cerca di funghi nei boschi della zona. Di lui i familiari non avevano più avuto notizie dal tardo pomeriggio, l'ultimo contatto con la moglie era avvenuto telefonicamente intorno alle 17, quando ha appunto riferito che stava rientrando. Poi non vedendolo rincasare e tentando inutilmente di rintracciarlo al cellulare, che risultava irraggiungibile, è scattata la...