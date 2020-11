Tamponi classici per chi lavora nella sanità e accordi con gli alberghi che rischiano di chiudere per ospitare i positivi che non possono isolarsi. La Fp Cgil di Venezia lancia un appello a Regione e Prefettura, chiedendo di accelerare su alcuni protocolli a tutela di chi lavora a contatto con il virus. «Solo oggi mi sono arrivate nuove segnalazioni dai nostri delegati che operano nella sanità e nelle case di riposo - spiega il segretario generale Ivan Bernini -. Dopo essere risultati negativi al tampone veloce durante lo screening di venerdì, hanno iniziato ad avere sintomi e sono risultati positivi al tampone classico, quello oro-faringeo. Tenendo conto che i falsi negativi del tampone rapido, come confermava il ministero, risultano il 30%, con certe categorie di lavoratori è necessaria più cautela, garantita dalla formula classica di controllo. In una situazione tanto delicata e fluida non si può rischiare ulteriormente». Accanto a questo tema il sindacato ne fa emergere un altro: quali soluzioni identificare per i positivi e gli asintomatici in quarantena e che non hanno possibilità di isolarsi dal nucleo familiare. «Il decreto di marzo prevedeva già l'utilizzo di strutture alberghiere per dare la possibilità a chi viveva in case piccole, o situazione di sovraffollamento, di trovare una soluzione alternativa che garantisca il distanziamento. Le risorse ci sono e chiedo alla Regione di sollecitare e al prefetto di attivarsi: questa soluzione potrebbe dare ristoro anche alle strutture alberghiere che diversamente rischiano di essere chiuse. Tenendole aperte per questa tipologia di attività in emergenza si permetterebbe alle Usca di effettuare i controlli del caso con meno dispersione in termini di mobilità».

M.Fus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA