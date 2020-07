I CONTI

PORDENONE Un risultato netto di 4 milioni e 154mila euro, il 30 per cento in meno rispetto a quello conseguito nel 2018 quando, invece, Atap aveva raggiunto i 5 milioni e 935mila euro. Un ammanco, come ha sottolineato il riconfermato presidente Narciso Gaspardo (in foto) dovuto ai mancati trasferimenti dalla Regione. Soldi che il numero uno della società spera di recuperare, senza (com'è avvenuto per altre due aziende del Friuli Venezia Giulia che si sono trovate nella medesima situazione) che si arrivi ad una battaglia legale. «Purtroppo ha spiegato siamo nella situazione di dover valutare anche quella ipotesi». Per Atap un futuro incerto, dal punto di vista economico. Così ieri mattina l'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio, viste le incertezze legate alla pandemia, di non liquidare i dividendi ai soci, ma di accantonare momentaneamente l'utile di 4,1 milioni di euro con l'impegno di rivedersi entro il 10 novembre. Proprio l'emergenza sanitaria, secondo stime provvisorie ma piuttosto reali, ha fatto registrare una perdita consistente per Atap. Si stima che durante il lockdown, con i mezzi pubblici che circolavano praticamente senza passeggeri, le perdite non siano state inferiori ai 3 milioni. I numeri parlano da soli. Sono impietosi e dimostrano, nel loro insieme, quanto anche il trasporto pubblico locale abbia sofferto a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Mezzi praticamente vuoti, con i costi di gestione che sono comunque continuati ad essere «esorbitanti». Nel giro di nemmeno due mesi, il trasporto pubblico locale ha subito, per quanto riguarda l'utenza, una flessione del 35 per cento. Mentre il crollo generale dei passeggeri si è attestato al 90 per cento. Qualche esempio. Una delle linee più frequentate, la tratta Pordenone-Porcia, il 17 febbraio aveva fatto registrare 815 utenti, il giorno dopo 877. Già il 25 la situazione era cambiata con 364 persone che avevano usufruito di quella stessa linea. Il crollo si era visto tra il 13 e il 28 marzo con rispettivamente 94 e 74 utenti saliti sui mezzi. Situazione ancora più pesante, sempre sull'urbano, per le linee che servono i comuni di Pordenone, Porcia, Cordenons e Roveredo in Piano. Se il 17 febbraio ad utilizzarle erano stati 5mila e 419 passeggeri, il 18 aprile il numero era crollato a 476. Inevitabile, a questo punto, il buco di 3 milioni di euro che andrà ad incidere pesantemente sul prossimo bilancio che i soci andranno ad approvare nel 2021. Atap rischia così di non essere più la gallina dalle uova d'oro dalla quale, per anni, i Comuni soci hanno potuto riscuotere dividendi milionari. Al di là di tutto Gaspardo, che ha incassato la seconda benedizione da tutti i soci per il suo secondo mandato alla guida di Atap, è apparso sereno: «L'obiettivo per il prossimo triennio? Continuare il lavoro impostato. Ma anche e soprattutto garantisce valorizzare e responsabilizzare una struttura aziendale importante com'è quella di via Candiani. Mi impegnerò, inoltre, a migliorare i rapporti con il personale. Purtroppo in questo primo triennio questo obiettivo non sono riuscito a raggiungerlo». Chi conosce Gaspardo, uomo che proviene dal mondo della finanza, sa che ha a che fare con un osso duro. Un personaggio tutto d'un pezzo, praticamente impenetrabile. Che alle parole vuole anzi pretende i fatti. Ma in fondo in fondo Gaspardo sa essere anche una persona sensibile, che ascolta e risolve. «Imposterò promette forti interventi di natura tecnologica e digitale. Un'azienda come Atap deve mantenersi al passo con i tempi».

