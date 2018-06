Uti allo sbando, incontro con la Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMMINISTRAZIONIPORDENONE La Giunta regionale abolisce il termine perentorio del 1. luglio come data ultima per il trasferimento dai Comuni alle Uti delle ultime funzioni rimaste, nella fase finale del processo che ha preso il via nel luglio del 2016 e che è proseguito nel gennaio del 2017. Nulla di nuovo, in realtà, per il presidente dell'Uti del Noncello Giuseppe Gaiarin, che oggi assieme ai colleghi incontrerà il neo assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, proprio per fare chiarezza su quello che sarà il futuro delle Unioni...