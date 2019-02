Ussai (M5S): «Subito il piano sulle liste d'attesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Movimento 5Stelle va alla carica sulle liste d'attesa. La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa per gli anni 2018/2020, stabilendo i tempi massimi entro cui dovranno essere garantite le prestazioni e i ricoveri. Un Piano a cui si deve attenere anche il Sistema sanitario regionale perché, come ricorda l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, una regione autonoma non significa sanità autonoma, «una leggenda».In realtà, alcuni contenuti del Piano sono già previsti per legge...