Usl e operatori turistici insieme per la fase 2. È in fase di stesura il protocollo per la ripartenza del sistema ricettivo. Lo ha spiegato ieri, in una diretta dai suoi canali social, il direttore generale della Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno. «Questo lunedì - ha detto - abbiamo avuto, su mandato della presidenza della Regione, un confronto in videoconferenza con gli operatori turistici della nostra provincia. Abbiamo ascoltato quelle che sono le loro preoccupazioni e stiamo raccogliendo dei contributi per trasmettere poi dei protocolli per consentire una ripresa delle attività turistiche nella nostra provincia». Il piano per far ripartire un settore assolutamente strategico per l'economia veneta e italiana è stato deciso nei giorni scorsi dalla Regione. Siamo alla prima fase: come da invito della Regione gli operatori turistici del territorio si sono messi in contatto con l'Usl 1 Dolomiti. Con gli spunti della categoria e le competenze dall'azienda sanitaria si stanno redigendo i protocolli di sicurezza specifici per queste zone. Quindi per i rifugi, per gli alberghi, ristoranti gli impianti di montagna. Ci vogliono protocolli che mettano in sicurezza sia i turisti che gli operatori, nella fase 2 dell'emergenza covid 19.

«Dopo questa crisi - aveva detto qualche giorno fa l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner - il modo di fare turismo cambierà, tutti i paradigmi sociali cambieranno e il tema della sicurezza e dell'igiene sarà fondamentale. Io credo che su questo dovremo giocarcela perché, come Regione, siamo all'avanguardia e questo è riconosciuto a livello internazionale». Aveva concluso: «Consiglio agli imprenditori del turismo di non mollare la presa, di preparare le loro strutture ricettive perché siamo convinti che a maggio si possa ripartire».

