Usl 2, i conti sorridono: il bilancio torna in attivo

I NUMERITREVISO I soldi non sono tutto. Vero. Ma senza non si va troppo lontano. Alla fine sono i conti che fanno la differenza. Anche nella sanità pubblica. E quelli dell'Usl della Marca sono più che mai in ordine. Il primo bilancio unico dopo la fusione delle tre ex Usl trevigiane, relativo al 2017, è stato chiuso con un utile di oltre 1,4 milioni. Soldi che ora verranno reinvestiti in attrezzature mediche e servizi. Non era affatto scontato. Tanto meno nel primo anno di costruzione della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello, opera...