MESTRE Durante la prima ondata, le forze dell'ordine si erano concentrate nel cercare di arginare la diffusione del virus anche utilizzando il pugno di ferro nei confronti dei trasgressori. Nella fase due, però, i furbetti sembravano aver imparato la lezione. Non è il caso di un 19enne mestrino che, nonostante fosse risultato positivo al tampone e costretto alla quarantena, aveva pensato bene di uscire con gli amici.

Il gruppetto di cinque ragazzi si era dato appuntamento al parco di San Giuliano: qualche birra per un aperitivo clandestino alle 19, orario in cui in questo momento i locali non possono più essere aperti. La combriccola però ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che, vista la situazione attuale, ha deciso di controllare per approfondire cosa stesse succedendo. I ragazzi erano tutti senza mascherina. O meglio, chi ce l'aveva, non la stava comunque indossando. Ovviamente, i ragazzi sono stati tutti identificati e sanzionati.

Il caso più grave, però, era quello di un 19enne della compagnia. Il giovane, infatti, non avrebbe proprio dovuto trovarsi lì. I militari, infatti, hanno scoperto che tecnicamente lui era in quarantena. Nelle scorse settimane, infatti, era risultato positivo al tampone. Il 19enne ai carabinieri ha risposto che era uscito non perché negativizzato, ma semplicemente perché l'Ulss non aveva ancora fatto il tampone di verifica che doveva essere previsto per fine ottobre. Un ritardo che lui avrebbe interpretato come un consenso assenso a tornare alla vita di tutti i giorni. Il permesso, in pratica, se l'era dato da solo.

Il ragazzo probabilmente non si è reso conto della gravità del suo gesto: per lui, infatti, non c'è solamente la multa ma anche una denuncia, con relativa segnalazione al'Ulss. Gli amici invece si ritroveranno con una multa salata per il mancato distanziamento sociale.

Per evitare che episodi di questo tipo si moltiplichino e possano rendere ancora più pesante il quadro di una situazione giù di per sé grave, i carabinieri intensificheranno nei prossimi giorni i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni anti contagio.

L'invito delle forze dell'ordine, chiaramente, è lo stesso di mesi fa, e cioè di rispettare i comportamenti sottolineati da ordinanze e dpcm per evitare che vadano sprecati gli enormi sacrifici affrontati da tutta la popolazione.

